Getuigen gezocht zware mishandeling Eindhoven - Veldhoven

Een vriendengroep gaat op zaterdagavond op stap op het Stratumseind in Eindhoven. In een uitgaansgelegenheid krijgen een man en een vrouw uit het gezelschap woorden. Ze besluiten buiten e.e.a. uit te gaan praten. Op de Stratumsedijk loopt het gesprek uit de hand en wordt er door de man geweld gebruikt. De vrouw weet te ontkomen en probeert de aandacht te trekken van een aantal personen zittend in een personenauto. Door de paniek weten deze inzittenden de autodeur niet open te krijgen. Ondertussen is er een bekende van de vrouw op de Stratumsedijk aangekomen en neemt het slachtoffer met haar auto mee. Ondertussen gaat de gewelddadige man verhaal halen bij de mannen in de auto en daarbij vallen rake klappen.

Veldhoven

Aangekomen op een parkeerplaats aan de Lei in Veldhoven stapt het vrouwelijk slachtoffer van eerder die avond uit de auto, niet wetende dat de man die haar eerder belaagde haar daar opwacht. Daar komt het wederom tot een confrontatie waarbij de man de vrouw zwaar mishandeld. Omstanders hebben de vrouw weten te bevrijden van haar belager door op hem te springen. Omstanders hebben daarop de hulpdiensten gebeld. De vrouw is behandeld in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De verdachte, een 23-jarige man uit Breda is aangehouden.

Getuigen gezocht

Wij zijn op zoek naar getuigen die ons meer kunnen vertellen over de feiten en omstandigheden van dit incident. Weet u meer dan horen we dat graag. U kunt contact opnemen via 0900-8844 of via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).