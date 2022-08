Politie zoekt getuigen van woningoverval Valkenswaard

In de nacht van zondag op maandag rond 0.45 uur weten vermoedelijk 2 overvallers een woning binnen te komen aan de Grevenschutweg in Valkenswaard. Eenmaal binnen komen de overvallers op de trap oog in oog te staan met de 83-jarige mannelijke bewoner van het huis. De man raakt in gevecht met de overvallers waarbij hij zijn hoofd bezeert. De man weet de overvallers uit zijn woning te verjagen. Het echtpaar is voor behandeling en ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Signalement

De slachtoffers spreken over 2 mannen gekleed in donkere hoodies (trui met capuchon). Éen van de daders droeg een mondkapje.

Getuigen

Heeft u iets verdachts gezien tussen middernacht en 03:00 uur in de omgeving van de Grevenschutweg? Heeft u toevallig beelden of beschikt u over andere informatie? Wij komen graag met u in contact. - U kunt contact opnemen via 0900-8844 of via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Ook kunt u via onderstaand tipformulier uw tips of beelden delen.