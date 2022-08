Drugs, geld, wapen en twee aanhoudingen bij Pandora actie

De 29-jarige bestuurder en de 22-jarige bijrijder, allebei uit Venlo, hadden geen verklaring voor het contant geld dat ze bij zich hadden. De politie startte daarop een onderzoek en deed op drie adressen een huiszoeking, een in Panningen en twee in Venlo. Bij een van de huiszoekingen in Venlo, in een woning in het Vastenavondkamp, werd een geldbedrag van ruim 200.000 euro aangetroffen en 20 kg verpakte hennep. Daarnaast werd ook een nog onbekende hoeveelheid amfetamine aangetroffen. In Panningen in de woning vond de politie een stroomstootwapen. De twee mannen worden verdacht van overtredingen van de opiumwet. Het onderzoek naar de drugs en het contant geld gaan door.

Van onrust naar rust in de wijk!

Samen met de gemeente Venlo en het Openbaar Ministerie richt de politie zich onder de vlag van Pandora op de criminaliteit in de woonwijken. Die moet een halt worden toegeroepen om daarmee het leven in de wijk voor de wijkbewoners aangenamer, leuker en veiliger te maken. Van onrust naar rust in de wijk!