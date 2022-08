Getuigen gezocht plofkraak Iepenweg

Agenten gaan meteen ter plaatse en treffen daar een vernielde pinautomaat aan. Ook is de ruit naast de pinautomaat compleet verwoest, mogelijk door een explosief voorwerp. Ondanks de explosie raakt er gelukkig niemand gewond. Er is niets buit gemaakt bij deze plofkraak.

Afzetting

Eenmaal ter plaatse wordt het plaats delict ruim afgezet, zodat het team Forensische Opsporing en de Explosieven Opruiming Dienst veilig kan werken.

Getuigenoproep

Na de explosie zijn er twee mannen weggerend vanaf het Iepenplein in de richting van het Oosterpark. De recherche is druk met het onderzoek bezig en zij spreken graag met getuigen, of met mensen met informatie over deze zaak. Heeft u die bewuste zondagochtend tussen 05:15 en 05:30 uur iets verdachts gezien of gehoord? Of heeft u mogelijk camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via onderstaande telefoonnummers of vul het tipformulier in.