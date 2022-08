Getuigen gezocht van bedreiging buschauffeur

Rond dit tijdstip stapte een man de bus in en hij wilde niet afrekenen. Dat leidde tot ernstige, mondelinge bedreigingen in de richting van de chauffeur.

De man wordt tussen de 20 en 30 jaar geschat en 1.75 tot 1.80 lang. Hij heeft rossig, dik haar met een scheiding in het midden en heeft een smal gezicht. Een snorretje met bijbehorende sik. Tijdens de bedreiging droeg hij een blauw shirt en een zomerjasje in dezelfde kleur. Hij liep op sportschoenen en had een blauwe spijkerbroek aan.

Was u getuige van deze bedreiging, zat u in die bus, lijn 300 of herkent u deze man op basis van het signalement? Dan hoort de recherche dit graag. Bel met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

2022160761