Hardleerse dronken automobilist rijdt zonder rijbewijs

Agenten zagen dinsdag 9 augustus 2022 omstreeks 01.15 uur een auto met hoge snelheid over de Spoorlaan rijden. Ze gaven de bestuurder een stopteken waaraan werd voldaan. De automobilist bleek onder invloed van alcohol te zijn. Hij werd erg agressief en kwam heel dicht bij de agenten staan. Ook beledigde hij de dienders onder meer met termen als sukkels en mongolen.

Hij blies op het bureau 770 ugl terwijl 220 ugl maximaal is toegestaan. Verder bleek dat zijn rijbewijs in 2014 ongeldig is verklaard. Vanwege recidive, de verdachte is een veelpleger, is de auto in beslag genomen. Hij werd ingesloten in het cellencomplex. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt ter zake rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs en het beledigen van een ambtenaar in functie. Het achtjarig dochtertje dat alleen in zijn huis in België verbleef is door opa opgehaald.