Verdachte overval Kruidvat aangehouden

Helmond - Op 2 augustus werd een filiaal van Kruidvat aan de Brouwhorst overvallen. De dader ging er met geld uit de kassa vandoor. Al snel in het onderzoek kregen we zicht op de identiteit van de verdachte en sindsdien waren we naar hem op zoek. De man, een 19-jarige inwoner van Helmond, meldde zich uiteindelijk maandag zelf op het politiebureau en werd aangehouden.