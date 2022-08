Tweede man aangehouden in onderzoek overlijden Daniël Dutina

De 51-jarige Daniël Dutina werd op maandag 13 juni in zijn woning gevonden. Hij bleek door geweld om het leven te zijn gekomen. Eerder werd een nu 43-jarige man als verdachte aangehouden. Hij zit in bewaring.

Tijdens het onderzoek bleek dat een andere man met de bankpas van het slachtoffer pinde. Op camerabeelden van 16 juni was hij te zien op een fiets. Om ongeveer 19.20 uur betaalde hij bij supermarkt aan de Bergweg met de pas. Zo’n half uur later probeerde hij dit ook bij een tankstation op de Gordelweg. De politie onderzoekt wat zijn aandeel is in deze zaak.