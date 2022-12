Twee aanhoudingen ongeregeldheden Mercatorplein

Overleg driehoek

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en OM) heeft op woensdag 30 november overleg gehad in de aanloop naar de wedstrijd van Canada-Marokko. De burgemeester heeft besloten het Mercatorplein, Plein ’40-’45 en een deel van de Vlugtlaan aan te wijzen als veiligheidsrisicogebieden. Dit houdt onder andere in dat de politie, op last van de officier van justitie, personen preventief mag fouilleren als daartoe aanleiding is.