Fietser overleden na aanrijding op de Oranjelaan in Dordrecht

Na het ongeval kwam de verkeersongevallenanalyse van de politie ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht. Er waren op het moment van het ongeval veel mensen op de weg en daardoor waren veel mensen getuige van de aanrijding. We vragen hen om contact met ons op te nemen. Ook met mensen die (deurbel)camerabeelden hebben, komen we graag in contact.



Ben je getuige geweest van dit ongeval? We kunnen ons voorstellen dat dit veel impact heeft. Blijf er niet mee zitten, maar praat erover of zoek hulp.