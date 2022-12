Verder onderzoek na vondst explosieve stof woning Spijkenisse

De politie kreeg om 13:30 uur een melding dat een man bedreigd zou zijn door een andere man met een vuurwapen. Agenten gingen er direct naar toe. Toen zij aankwamen bleek de verdachte man zich in een woning te bevinden. Hij werd, samen met een 32-jarige vrouw uit Spijkenisse, aangehouden. Een vuurwapen gelijkend voorwerp is in beslag genomen.



In de woning werden naast het vuurwapen ook explosief materiaal aangetroffen. Al snel bleek het om de uiterst explosieve stof TATP te gaan. Er werd geen enkel risico genomen en uit voorzorg kwamen meerdere hulpverleners naar de Mizarstraat. Veertien woningen op de eerste en tweede etage werden ontruimd, omdat de stof gevoelig is voor warmte, wrijving en beweging en er dus sprake was van ontploffingsgevaar. De Explosieve Opruimingsdienst van Defensie heeft de stof veilig het pand uit gehaald en op het grasveld aan de Mizarstraat veilig onder een dikke laag zand tot ontploffing gebracht. Hierna konden de omwonenden terug naar huis.



De aangehouden man en de vrouw zitten nog vast. Zij worden verhoord. Vandaag wordt er verder onderzoek gedaan aan de Mizarstraat. Het onderzoeksteam komt graag in contact met mensen die informatie hebben wat van belang kan zijn voor het onderzoek. Heeft u informatie en nog niet gesproken met agenten? Neem contact op via onderstaande mogelijkheden.