Politie zoekt getuigen en / of camerabeelden woninginbraken

Het gaat om woningen aan de Bentlaken (2), Achtervliet, Elzengriend, de Van Randwijklaan en het Ganzepad. In alle gevallen is er sprake van braak. Twee van de zes inbraken zijn vandaag pas ontdekt. Toch denkt de politie dat het in alle gevallen gaat om inbraken, gepleegd op woensdag 30 november tussen 13.30 uur en 19.45 uur. In een aantal gevallen is iets buitgemaakt, onder andere sieraden en geld.

Iets gezien of gehoord?

Omdat er in een aantal gevallen sprake is van behoorlijke schade door braak, hoopt de politie dat er mensen zijn die iets verdachts hebben gezien of gehoord en dat deze mensen contact met de politie opnemen via 0900-8844. Ook komt de politie graag in contact met mensen die over camerabeelden beschikken die gemaakt zijn in (de omgeving van) de hierboven genoemde adressen.

Hebt u een camera en heeft u dat nog niet aan ons gemeld? Kijk dan hier voor meer informatie over Camera in beeld.