Vrouw aangehouden in onderzoek naar beroving

De politie deed de afgelopen weken onderzoek naar een beroving. Een 19-jarige vrouw uit Breda was daar in de nacht van zondag 16 op maandag 17 oktober kort na middernacht slachtoffer van geworden. Zij liep die nacht in de Visserstraat toen ze werd aangesproken door een vrouw die ze niet kende. De vrouw bedreigde het slachtoffer met een mes en eiste geld. Toen ze dat had gekregen, rende ze weg in de richting van de Prinsenkade.

Uitgebreid onderzoek leidt naar verdachte

De politie stelde een uitgebreid onderzoek in en hield onder andere een buurtonderzoek. Ook zochten ze naar camerabeelden waarop de beroving en de verdachte te zien waren. De politie riep tijdens het onderzoek ook de hulp in van het publiek en verspreidde op 17 oktober een getuigenoproep.

Tijdens het onderzoek kwam een 40-jarige vrouw uit Breda naar voren als verdachte. Ze is woensdag 30 november kort voor middernacht buiten heterdaad in haar eigen huis aangehouden. Ze is meegenomen naar het politiebureau en in de cel gezet. Het onderzoek gaat vandaag verder, dan wordt de verdachte ook verhoord.