Politie houdt verdachte van beroving bezorger aan

De 27-jarige man uit Bavel was in de nacht van vrijdag op zaterdag aan het werk voor een bezorgdienst en moest omstreeks 04.30 uur met een bestelling naar de Willemstraat. Toen hij daar aankwam en was uitgestapt, werd hij aangesproken door een man die hij niet kende. De verdachte eiste geld. De bezorger probeerde aan zijn belager te ontkomen en vroeg omstanders om hulp. In de tussentijd wist de verdachte in de auto van de bezorger te stappen en er mee weg te rijden richting het Stationsplein.

Gewaarschuwde politieagenten stelden direct een onderzoek in en troffen de bestelauto kort voor 06.00 uur aan in de Heusdenhoutsestraat. De politie heeft de auto in beslag genomen voor nader onderzoek. Het politieonderzoek ging in de loop van de ochtend verder en richtte zich onder andere op de ‘klant’ die de bestelling zou hebben geplaatst en de precieze toedracht van de beroving. Op basis van rechercheonderzoek kon de politie in de loop van de zaterdag een 21-jarige man uit Breda aanhouden op verdenking van betrokkenheid bij dit misdrijf. Hij is in de cel gezet en wordt nog verhoord.