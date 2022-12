Dodelijk verkeersongeval in Breda

De meldkamer werd rond 06.30 uur gebeld over een ogenschijnlijk, ernstig verkeersongeval. Politiewagens, ambulances en de brandweer reden direct met spoed naar de locatie om hulp te verlenen. Bij aankomst zagen zij op het wegdek een grote ravage. Er lagen veel brokstukken en er stond een ernstig beschadigde personenauto. De bestuurder zat gewond in het voertuig. De brandweer bevrijdde hem uit zijn benarde positie, waarna hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De andere inzittende is door de aanrijding uit het voertuig geslingerd en lag levenloos op de grond. Voor hem mocht hulp helaas niet meer baten.

Onderzoek

Om veilig te kunnen werken en de sporen in tact te houden, sloot de politie de omgeving van het ongeval af. In de omgeving van het ongeval is te zien dat de desbetreffende auto een verkeerspaal en een reclamezuil heeft geraakt, maar de exacte toedracht wordt nog onderzocht. Experts van Team Verkeer en FO-Verkeer en kwamen naar de locatie voor tactisch- en technisch onderzoek. Zij proberen aan de hand van het sporenbeeld te achterhalen wat er precies is gebeurd. Zowel het voertuig als de sporen op het wegdek worden hierbij bekeken. Ook bloedonderzoek bij de bestuurder is onderdeel van het onderzoek.