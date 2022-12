Politie houdt man aan na brandstichting

Bij de Gemeenschappelijke Meldkamer kwam kort voor half 12 een melding binnen dat een man een auto in brand zou hebben gestoken. Op basis van de doorgegeven informatie troffen agenten die naar de melding toe kwamen, op de Stoofweg in Renesse een verdachte aan. Ze namen de man, een 32-jarige inwoner van Renesse, mee naar het bureau waar hij een verklaring aflegde. De brandweer bluste in de tussentijd het brandende wrak.