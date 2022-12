Politie zoekt getuigen en/of camerabeelden geweldsincident

Het is nog niet duidelijk wat de reden is waarom de verdachte het slachtoffer plotseling aanviel. Ambulancepersoneel heeft de man nagekeken, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Getuigen en camerabeelden gezocht

De politie doet onderzoek naar dit geweldsincident en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken.

* Was u in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.00 uur getuige van dit incident?

* Heeft u het wellicht gefilmd?

* Woont u in de directe omgeving of heeft u er een bedrijf en hangen daar camera's?

In al deze gevallen komen wij graag met u in contact. U kunt ons bereiken via 0900-8844. Vermeld dat u belt over het incident met procesnummer 2022-328526. U kunt ook anoniem een melding doen, via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem.

Camera in beeld

Hebt u een camera en heeft u dat nog niet aan ons gemeld? Kijk dan hier voor meer informatie over Camera in Beeld. Camera in Beeld is een systeem van de politie waar burgers en bedrijven vrijwillig hun beveiligingscamera(‘s) kunnen aanmelden. Dankzij deze informatie weten wij per straat welke beveiligingscamera’s beschikbaar zijn. Als er een misdrijf is gepleegd waarbij camerabeelden kunnen helpen om de daders op te sporen, kunnen wij die beelden gericht opvragen bij de camera-eigenaren.