Verdachte aangehouden na steekincident in woning in Helmond

Aanleiding

Agenten kwamen ter plaatse na een melding van een conflict op het adres. De woning in kwestie maakt deel uit van een appartementencomplex. De 64-jarige bewoner bleek ernstig gewond te zijn geraakt als gevolg van een steekincident. Hij was nog wel aanspreekbaar en werd al snel door verplegend personeel van de ambulancedienst naar het ziekenhuis vervoerd. Het slachtoffer verkeer buiten levensgevaar, maar verblijft momenteel nog in het ziekenhuis.

Aanhouding

De 49-jarige vrouw uit Helmond die zich ook in de woning bevond is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident.



Onderzoek

De politie heeft na het incident uitgebreid (sporen – en buurt)onderzoek verricht in en om de woning. De verdachte wordt vandaag verhoord over haar rol en aandeel in deze zaak. Ook het slachtoffer en mogelijke getuigen worden benaderd voor het afleggen van verklaringen. Over de aanleiding en exacte toedracht is echter nog veel onduidelijk.