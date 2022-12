Supermarkt overvallen, politie zoekt getuigen

De politie heeft direct in de omgeving een onderzoek ingesteld. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van een diensthond. Tot op heden is niemand aangehouden. De verdachte voldoet aan het volgende signalement: Man van ongeveer 20 jaar oud, 1.80 meter lang, lichte huidskleur, gekleed in zwarte bovenkleding met capuchon, zwarte broek en zwarte schoenen met opvallende witte zolen. Hij droeg een mondmasker.

Er is aangifte gedaan en er vindt nazorg plaats voor de medewerkers van de supermarkt.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de overval betrokken is dan horen wij dat ook graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2022259632.