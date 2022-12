Verdachte drugshandel aangehouden

Leiden - Na een maandenlang onderzoek hield de politie in de vroege ochtenduren van maandag 12 december een 52-jarige Leidenaar aan. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de handel in verdovende middelen. Na de aanhouding zijn op vijf locaties in Leiden en Voorschoten doorzoekingen gedaan. De verdachte is ingesloten voor verhoor. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.