Gewonde na steekincident Mauritsweg, verdachte aangehouden

Rond 13.45 uur kreeg de politie een melding dat een groep mannen ruzie met elkaar had voor de Pauluskerk. Er zou worden gevochten en ook zijn gestoken. Agenten troffen de twee mannen aan op straat. De ene man was gewond en is naar het ziekenhuis gebracht voor een behandeling van zijn verwonding. Het gaat om een 29-jarige man die wel aanspreekbaar was.



Omdat de verdachte nog met het mes in zijn handen stond, is hij aangehouden middels de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachte (BTGV). Daarbij geven agenten instructies terwijl een wapen op de verdachte wordt gericht. De verdachte gaf geen gehoor aan deze instructies waardoor er twee waarschuwingsschoten zijn gelost. De 37-jarige man is daarna aangehouden.