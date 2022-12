Politie zoekt getuigen schietincident Slachthuiskade

Het was rond 23.15 uur dat de schoten klonken. De politie trof geen verdachten aan en ook geen slachtoffers. Wel lagen er twee hulzen, die worden nu onderzocht.

Uiteraard willen we weten wat er zich zondagavond heeft afgespeeld op de Slachthuiskade in Rotterdam-Kralingen.

Iedereen die iets heeft gehoord of gezien en nog niet met de politie heeft gesproken, vragen we om contact op te nemen.

Ook camerabeelden en ringdeurbellen zijn van harte welkom.

Tippen en beelden uploaden kan gemakkelijk via het bijgaande tipformulier. Ook via 0900-8844 of uiteraard anoniem op 0800-7000.