Politie houdt vier verdachten aan

Agenten gaven de bestuurder van een auto met daarin in totaal vier jonge mannen vorige week zaterdagavond 3 december rond 22.00 uur op de N57 ter hoogte van Middelburg een stopteken. De bestuurder voldeed aan dat stopteken bij de afrit Arnestein. In de auto bleek een 20-jarige man uit Halsteren te zitten, die door de politie verdacht werd van betrokkenheid bij een diefstal met geweld die al eerder had plaatsgevonden. Hij kon op last van een officier van Justitie direct buiten heterdaad worden aangehouden. Deze verdachte zit nog vast. Als de politie iemand aanhoudt, kan ze de verdachte voor maximaal 9 uur vasthouden. De rechter-commissaris heeft beslist dat hij in bewaring ging. Dat gebeurt voor de duur van maximaal 14 dagen.

Nepvuurwapen

Agenten haalden de andere drie inzittenden een voor een uit de auto en fouilleerden hen. Daarbij werden geen bijzonderheden aangetroffen. Bij een onderzoek in de auto vonden de politiemensen echter twee messen en een voorwerp dat eruit ziet als een vuurwapen. Onderzoek moet uitwijzen of het om een echt of om een nep vuurwapen gaat.

De drie verdachten, 18-jarige inwoners van Ossendrecht, Middelburg en Kamperland, zijn hierop aangehouden op verdenking van het voorhanden hebben van wapens. Ze zijn overgebracht naar een politiecellencomplex en daar ingesloten. Een van de verdachten had nog een verpakking harddrugs bij zich.

Op pad?

De politie vermoedt dat het viertal op pad was om een strafbaar feit te plegen en onderzoekt dit. De vier zijn in de cel gezet en meerdere keren verhoord. Daarbij zijn ze ook aangemerkt als verdachten van het voorbereiden / plegen van een misdrijf.

Nadat ze een verklaring hadden afgelegd, is één van de drie verdachten in bewaring gesteld, een tweede verdachte ook in bewaring gesteld, maar daarna onder voorwaarden in vrijheid gesteld (hij blijft wel verdachte) en een vierde verdachte vrijgelaten. Het politieonderzoek is nog niet afgerond.