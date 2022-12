Getuigen gezocht van woningoverval

Bij deze overval zijn vier verdachten de woning binnengedrongen en hebben de bewoner mishandeld. Vervolgens zijn de vier mannen er met verschillende persoonlijke goederen vandoor gegaan. De verdachten zijn hierna met een auto in onbekende richting vertrokken.

De politie heeft uitvoerig onderzoek in en rond de woning gedaan, dit heeft tot op heden nog niet tot een aanhouding geleid, maar het onderzoek duurt voort.



De recherche is op zoek naar getuigen of mensen die ons meer kunnen vertellen over deze overval. Woont of was u in de omgeving van de Burgemeester de Vlugtlaan en heeft u in de nacht van 11 op 12 december iets opvallends gezien of gehoord? Heeft u mogelijk camerabeelden van een deurbelcamera of dashcam van de verdachten? Of heeft u iemand horen praten over een overval? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden. Dit kan ook anoniem.

Zaaknummer: BVH PL1300-2022265789

Foto: Inter Visual Media