Mishandeling in Opsporing Verzocht

Het slachtoffer was vanuit het Zomerparkfeest in Venlo op de fiets onderweg naar zijn woning in Velden. Ter hoogte van het zandpad tussen de Sint Urbanusstraat en de Henry Dunantstraat raakt hij in gesprek met twee jongeren. Na dit gesprek fietst het slachtoffer verder over de Sint Urbanusstraat. Kort daarna wordt het slachtoffer ter hoogte van de Karbindersstraat dusdanig mishandeld dat hij enige tijd met zware verwondingen in het ziekenhuis heeft gelegen. Lees hier meer terug over het onderzoek.

Eerder werden beelden van de twee verdachten vrijgegeven in een SpeurMee-video. Omdat dit nog niet tot het gewenste resultaat geleid heeft, worden beelden van de verdachten dinsdag vrijgegeven via het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Opsporing Verzocht is dinsdag 13 december om 20:30 uur terug te zien op NPO2.