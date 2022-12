Vier verdachten aangehouden na woningoverval Assen

Slachtoffer weet te ontkomen

Het slachtoffer raakt lichtgewond en weet na korte tijd te ontkomen aan de overvallers. De verdachten vertrekken met een geringe buit en vluchten in een grijze stationwagen in de richting van de Europaweg. Een toegesnelde buurtbewoner komt af op het hulpgeroep van het slachtoffer. Het slachtoffer en de buurtbewoner gaan in een auto achter de vluchtauto aan en komen uit bij een woning aan de Groenkampen. De politie komt met meerdere eenheden ter plaatse op deze locatie.

Vier aanhoudingen

In en rondom de woning aan de Groenkampen worden in totaal vier verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen (18 en 44 jaar) uit Assen, een 48-jarige vrouw uit Assen en een 39-jarige man uit Enschede. Onderzoek moet uitwijzen wat hun rol bij de overval is geweest.

In de nacht van maandag op dinsdag is de woning aan de Groenkampen doorzocht. In de woning van het slachtoffer is sporenonderzoek gedaan. Ook de vluchtauto van de verdachten is meegenomen voor onderzoek. De verdachten zitten vast en worden gehoord. Er wordt met het slachtoffer en getuigen gesproken.

Getuigen en camerabeelden gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk meer informatie hebben. Alle stukjes informatie kunnen helpen in een onderzoek. Heeft u omstreeks 23.00 uur iets opvallends gezien in de omgeving van de Van Swinderenhof? Of heeft u rond dit tijdstip de grijze stationwagen op route Van Swinderenhof-Europaweg-Groenkampen zien rijden? Bel dan de politie of vul het onderstaande tipformulier in.

Heeft u een deurbelcamera of een beveiligingscamera en is op beelden mogelijk iets te zien van het incident, de verdachten of de vluchtauto? Die beelden ontvangt de politie graag. U kunt de beelden uploaden in het tipformulier. Telefonisch contact met de politie kan door te bellen naar 0900-8844. Als u liever niet wilt dat de politie uw naam weet, dan kunt u ook anoniem contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.