Poging mishandeling, roekeloos rijgedrag én rijden zonder rijbewijs

De bromfietser reed omstreeks 23.45 uur vermoedelijk door rood toen hij op de kruising Hoefkade met de Koningstraat hard moest afremmen voor een motoragent die daar reed. De bromfietser reed vervolgens om de motoragent heen naar de Koningstraat. De agent wilde de bromfietser controleren en ging achter hem aan. De motoragent gaf de bromfietser een De bromfietser negeerde dit en reed verder waarna er een achtervolging ontstond.

Diverse overtredingen

De achtervolging ging vervolgens via de Tullinghstraat, het Oranjeplein, de Van Limburg Stierumstraat, de Boekhorststraat naar de Grote Marktstraat. De bromfietser negeerde onderweg meerdere stoptekens en maakte diverse verkeersovertredingen. Zo reed hij over het trottoir, door rood licht en tegen de rijrichting in.

Achtervolging eindigt tegen hek

De bromfietser probeerde ook twee keer de motoragent omver te duwen, waardoor de agent bijna zijn balans verloor. De achtervolging ging verder op het Westeinde, de De La Reyweg, het Schalkburgerplein en de Schalkburgerstraat richting de Kempstraat en de Hoefkade. Toen de bromfietser afremde en zijn snelheid minderde, ging de motoragent naast hem rijden om hem te laten stoppen. Dit had niet gewenste effect en de bromfietser reed door. Op de Paardenbergstraat reed hij tegen een hek en een geparkeerde auto, waarna hij kon worden aangehouden. Het bleek dat de bromfietser geen rijbewijs had. Hij krijgt een proces-verbaal voor de verschillende verkeersovertredingen die hij beging en voor de poging zware mishandeling. De motoragent deed aangifte.