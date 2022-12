Dubbele moord in Den Haag uit 1994 en een brandstichting in Team West

Dubbele moord Laan van Noi Den Haag in 1994

Op woensdag 28 september 1994 rond 13.30 uur ontving de politie een melding dat er in een grillroom op de Laan van Nieuw Oost-Indië in Den Haag een ernstige mishandeling had plaatsgevonden. De politie treft op straat een zwaargewonde man aan. Het gaat om de 20-jarige Tamer El Atar. De man gaat met zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis. Op de eerste verdieping van de grillroom treft de politie nog een zwaargewonde man aan. Het is de 45-jarige Sayed El Youssef. Helaas hebben de twee mannen geen verklaring meer kunnen afleggen. De 20-jarige Tamer overleed twee dagen later aan zijn verwondingen. De 45-jarige Sayed overleed een half jaar later.

Youssef was de eigenaar van de grillroom Kamel die elke dag om 16.00 uur openging. Tamer liet tussen 12.00 uur en 13.00 uur iemand binnen en in dat uur heeft iemand hem met een stomp voorwerp op zijn hoofd geslagen. Tamer stortte neer vlak voor een nabijgelegen bloemist. Later werd boven de grillroom Youssef met een hoofdwond en buiten westen aangetroffen. Het motief van deze dubbele moord is nog steeds onduidelijk maar kan liggen in een roof, afpersing, ruzie of een zakelijk geschil. Wijkagenten van politiebureau Overbosch en rechercheurs van het Cold Case-team van de politie gaan in deze zaak samenwerken in de hoop dat zij in deze zaak na 28-jaar nog tips kunnen krijgen. Het is nooit te laat om te praten. In de uitzending is er uitgebreid aandacht voor deze zaak.

Brandstichters gezocht

Ook is er aandacht voor een brandstichting die plaatsvond op vrijdag 12 augustus rond 03.15 uur op de Strausslaan in Den Haag. Die nacht werd door twee mannen met een projectiel brand gesticht bij een auto die daar geparkeerd stond. Mogelijk is dit het gevolg van een wraakactie. De brand zorgde voor grote paniek bij omwonenden omdat de bewuste auto tussen andere auto's geparkeerd stond. En omdat het vlakbij de woningen gebeurde. In de directe omgeving ligt ook een verpleeghuis. De geschrokken bewoners proberen de brand te blussen, maar dat lukt niet. TV West toont camerabeelden van de twee verdachten die op een scooter/motor, aan komen rijden. De bestuurder blijft wachten en de passagier loopt in de richting van de desbetreffende auto. Vervolgens is er ineens een felle lichtflits en rent deze man terug naar de scooter/motor, waarna de twee mannen wegrijden.

Uitzendingen Team West en Opsporing Verzocht

Helpt u de politie deze zaken op te lossen? Kijk vanavond ook naar Team West.

Team West: iedere dinsdag vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.