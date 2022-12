Twee mannen verdacht van drugsketels bouwen

Bij de politie was recentelijk informatie binnengekomen dat bij een lasbedrijf aan de Hoogvensestraat één of meerdere ketels zijn geproduceerd die mogelijk gebruikt zijn in een laboratorium voor het vervaardigen van drugs. De recherche van het district Hart van Brabant besloot een onderzoek op te starten. Met toestemming van de officier van justitie is er op dinsdag 13 december 2022 een actiedag gepland. Een tiental agenten en rechercheurs, ondersteund door speurhonden van de Douane, zijn vroeg in de ochtend de woning en het bedrijfspand binnen getreden.

Zoeking

In de woning zijn de twee mannen, bewoners van het pand, aangehouden. Direct daarna zijn de bedrijfspanden doorzocht. Daarbij zijn onderdelen gevonden die gebruikt worden bij ketels om drugs te maken.

Facilitators

Sinds enige tijd heeft de politie de manier van het aanpakken en voorkomen van drugslabs uitgebreid. Waar we in het begin alleen onze pijlen richtten op de al draaiende laboratoriums is dat uitgebreid naar verdachten die het mogelijk maken om laboratoriums op te bouwen. Dus voordat ze in werking zijn en drugs produceren. Dan gaat het bijvoorbeeld over de mensen die de benodigde ketels leveren om de drugs te produceren. Of de mensen die daadwerkelijk de drugs maken, de zogenaamde koks. Of mensen die op een andere wijze bij het facilitair proces van het opbouwen van een lab betrokken zijn. De praktijken van deze ‘facilitators’ zijn namelijk net zo strafbaar. Dat blijkt duidelijk uit een uitspraak van een rechter waar hij een Tilburgse ketelbouwer veroordeelde tot een celstraf van zes jaar

Melden helpt

De productie van drugs en het opbouwen van een laboratorium om deze te produceren zitten gelieerd aan geweld. In deze criminele kringen wordt dat niet geschuwd. Dat is een gevaar voor ons allemaal en daarom vragen we uw hulp. Hebt u het gevoel dat er in uw omgeving iets gebeurd wat met deze praktijken te maken heeft. Of bent u benaderd door criminelen omdat u de (technische) kennis heeft om hun te helpen met hun criminele activiteiten, meld dat ons. U kunt ons bellen op 0900-8844 of een meldformulier invullen op Politie.nl/aangifte-of-melding-doen/. Maar we begrijpen dat u dat misschien liever anoniem doet. Dat kan via 0800-7000 of via Meldmisdaadanoniem.nl/melden/.

U kunt ook uw informatie anoniem en veilig delen met ons Team Criminele Inlichtingen(TCI). Bel dan 0900-8844, zeg niet uw naam maar vraag meteen naar TCI. Na enkele vragen wordt u doorverbonden.