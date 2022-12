Conflict leidt tot achtervolging en aanrijding

Aanrijding

Volgens een melding speelde zich gisteren rond de klok van half tien een achtervolging af tussen twee personenauto’s. Die rit leidde van de Industrielaan in Uden via Volkel naar de Kerkstraat in Boekel. Tijdens de achtervolging zou mogelijk een aanrijding zijn ontstaan tussen beide auto’s.



Onderzoek

De plaatselijke politie stelde een onderzoek in de omgeving in naar sporen, getuigen, camerabeelden of mensen met andere info over deze zaak.

Veel onduidelijk

Zo spraken onze collega’s onder meer met de inzittenden van één van de twee betrokken auto’s. Volgens de aanvankelijke melding zou vanuit de ene auto op de andere auto geschoten zijn. De tweede auto was niet meer aanwezig op het moment dat de politie contact legde met de andere auto. De identiteit van het andere voertuig en de inzittenden zijn bij ons bekend.

Er is nog veel onduidelijk over de toedracht, maar vermoedelijk is een langlopend conflict de aanleiding geweest voor het incident.