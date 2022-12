Oriënterend onderzoek levert geen vermoeden op van plichtsverzuim

'Er is de afgelopen maanden gedegen onderzoek verricht', zegt Dros. 'Dat heeft geleid tot een uitgebreid onderzoeksrapport. In een aanvullend gesprek is de voorzitter van de OR nog eens uitgebreid ingegaan op vragen. Op basis van het onderzoek en dit gesprek is er voor mij maar één conclusie mogelijk: er is geen sprake van plichtsverzuim. Ik heb geen moment getwijfeld aan haar integriteit en dat wordt nu bevestigd.'