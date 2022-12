Politie voorbereid op WK-wedstrijden

Inzet bij eerdere WK’s

Het is niet voor het eerst dat de politie zich op deze manier voorbereidt op voetbalwedstrijden. Bij de wedstrijden van Nederland op het WK in 2010 en 2014 was de politie-inzet mogelijk nog groter dan bij dit WK. Deze inzet komt in een periode waarin de politie zich opmaakt voor de grootste operationele inzet van het jaar: oud en nieuw. En dat na een jaar waarin de politie al talloze demonstraties heeft gefaciliteerd en sommige moest begrenzen. Al die inzet betekent ook dat ander politiewerk soms moet blijven liggen, dat aangiftes iets langer op zich kunnen laten wachten en dat de politie mogelijk minder zichtbaar is in de wijk. Politiewerk is voortdurend keuzes maken. Zoals bij dit WK Voetbal.