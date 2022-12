Biomassa keten Oost-Nederland onder vergrootglas

Dat beeld is ontstaan door een analyse van geregistreerde gegevens in het LMA (Landelijk Meldpunt Afval) door de informatieafdeling en de milieuspecialisten van de politie in Oost-Nederland. Overheden zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor milieubelastende processen in ons land en zijn afhankelijk van een juiste registratie van afvalstromen. Die registratie is daarom wettelijk verplicht. Door niet juist te registreren kan bijvoorbeeld verontreinigd hout omgekat worden waarna het als ‘schoon’ hout verder de keten in wordt gebracht. Op die manier maken bedrijven zich onder andere schuldig aan valsheid in geschrifte.

Team Milieu van de politie Oost-Nederland heeft op de verschillende locaties gesprekken gevoerd en informatie ingewonnen voor verder onderzoek. Gebleken is dat er vaak opzettelijk niet conform de waarheid geregistreerd wordt in deze afvalketen.

Biomassa

Biomassa is een breed begrip. Het gaat om materiaal van plantaardige of dierlijke herkomst. Dit onderzoek richtte zich op hout en het verstoken daarvan in biomassacentrales. Als hout op die manier verwerkt wordt, wordt er uit het hout energie opgewekt. Als in die keten verontreinigd hout verbrand wordt, zorgt dat voor luchtverontreiniging.

Er zijn geen aanhoudingen verricht in het onderzoek, wel is de opgehaalde informatie reden om het onderzoek verder voort te zetten.