Jongen beroofd van scooter, politie zoekt getuigen en camerabeelden

Nederhorst den Berg - In de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 december is een 16-jarige jongen van zijn scooter beroofd in Nederhorst den Berg. Vier personen met bivakmutsen namen onder bedreiging van een wapen zijn scooter af. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen of camerabeelden.