Getuigen gezocht: 86-jarige vrouw bestolen door monteur

Rond 18.30 uur stond een onbekende man voor de deur te zwaaien waarop het slachtoffer vroeg wat de onbekende man kwam doen. Hij zei dat hij kwam om de verwarming te verhogen omdat deze te laag zou staan in het wooncomplex. Vervolgens is de man zonder toestemming naar binnen gelopen. Uiteindelijk wist de dader de sieraden van het slachtoffer mee te nemen.

Signalement verdachte

Het signalement van de dader is als volgt:

Man

Lichte huidskleur

Ongeveer 1.70 – 1.75 meter lang

Droeg een donkere jas met een blauw/grijze capuchon en een oranje “V” logo op de rechterkant van de jas

Droeg een blauwe spijkerbroek

Droeg zwarte schoenen

Nederlandssprekend

Waarschuwing

Als u niemand aan de deur verwacht, doe dan niet zomaar open als er wordt aangebeld. Doet u toch open, vraag hen dan naar hun legitimatiebewijs van de instantie waar zij zouden werken. Vraag deze personen later terug te komen, zodat u hun verzoek kan controleren.

Help ons de dader vinden

Zag u op dinsdagavond 13 december jl. rond 18.30 uur iets opvallends in de omgeving van het Rietgorsplein in Purmerend , herkent u de dader mogelijk op basis van het signalement of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Neem dan contact op via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2022261075