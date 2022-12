Getuigen van beroving gezocht

Haarlem - Op dinsdagavond 13 december omstreeks 19.30 uur is een 15-jarig slachtoffer in de Van Loghemstraat in Haarlem beroofd van zijn eigendommen. Tijdens deze beroving heeft het slachtoffer een klap in het gezicht gekregen en is hij gedwongen om bij de verdachten in een grijze personenauto van het merk Peugeot, type 207, te stappen om geld te halen. Het slachtoffer kon uiteindelijk uitstappen op de Amnesty Internationalweg en later 112 bellen. De politie onderzoekt de zaak en is opzoek naar de verdachten.