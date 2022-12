Woningoverval Linnaeusparkweg; politie zoekt getuigen

Looproute

Dan wordt er een behoorlijke route afgelegd. Vanaf de woning lopen de drie via de Hogeweg, Polderweg, Celebesstraat, Bonistraat en het Boniplein en eindigen bij een geldautomaat aan de Sumatrastraat. Hier pint het slachtoffer een geldbedrag en staat dit aan de overvallers af. Hierna gaan de mannen er vandoor.

Signalementen

Het slachtoffer kan haar belagers als volgt omschrijven:

Dader 1;

-Man;

-Licht getinte huidskleur,

-Droeg een donkere joggingsbroek, handschoenen en een mondkapje.

Dader 2;

-Man;

-Forser postuur dan dader 1;

-Donker gekleed.

Getuigen en beelden

De recherche heeft deze woningoverval in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of hebt u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Vermeld daarbij onderstaand registratienummer.

Maar ook beelden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan dit onderzoek. Beschikt u over relevante camerabeelden, bijvoorbeeld waarop de twee mannen en vrouw (een grijze joggingsbroek, een donkerekleurige sjaal en witte sportschoenen) te zien zijn? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.

BVH nr: 2022265989