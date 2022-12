Man bedreigd op station Goes

De mannen, het slachtoffer schat dat het er ongeveer acht waren, bedreigden de man en probeerden hem te beroven van zijn jas. De man zette het op een lopen en waarschuwde in een vlakbij gelegen horecagelegenheid de politie. De mannen zijn niet meer aangetroffen.

Onderzoek

De politie stelt een verder onderzoek in naar de zaak. Zo wordt er onder andere gekeken naar camerabeelden in de omgeving. Ook vragen we aan getuigen zich te melden. Heb je iets gezien bij het station in Goes neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Je kan ook een tipformulier invullen. Vermeld altijd het zaaknummer 2022330851.