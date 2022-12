Verlenging paspoort zorgt na jaren voor aanhouding

Verlenging paspoort

Een 49-jarige man uit Leiden werd in 2008 veroordeeld tot 109 dagen gevangenisstraf voor meerdere oplichtingszaken. Hij vluchtte na zijn veroordeling naar het buitenland. Uit onderzoek bleek dat hij dit jaar bij de gemeente Leiden een nieuw paspoort had aangevraagd en weer terug was in Nederland. Hij kon onlangs worden aangehouden toen hij zijn paspoort ophaalde bij de gemeente.

Twee kilo cocaïne op zak

Na een korte achtervolging en het gebruik van pepperspray werd een 30-jarige man aangehouden vlakbij het Centraal Station in Den Haag. Het EVA-team hield hem aan voor een openstaande straf van 64 dagen voor diefstal gerelateerde feiten. Bij zijn aanhouding ontdekten ze dat de man twee kilo cocaïne bij zich droeg.

Ontnemingsmaatregel van ruim 4 ton

Een 45-jarige man uit Gouda was veroordeeld tot een ontnemingsmaatregel van ruim 4 ton. Dit bedrag komt overeen met geld of goederen dat verkregen was door criminele activiteiten. Hier stond een gevangenisstraf tegenover van 466 dagen. Tijdens een onderzoek bij een mogelijk verblijfadres kon hij worden aangehouden.



Het EVA-Team

Het EVA-Team houdt zich voor de politie eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook in het geval van schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-Team.