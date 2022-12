Getuigen gezocht na schietincident in Alkmaar

Er was een woordenwisseling gaande tussen het slachtoffer en de man. Toen de man wegliep zag hij dat de verdachte een voorwerp pakte en op hem richtte. De man is direct naar huis gerend en heeft vervolgens de politie gebeld. De verdachte is na een zoekslag niet meer aangetroffen.

Getuigenoproep

Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

Lichte huidskleur

1,85 tot 1,90 meter lang

Zwart tasje

Zwarte muts

Geheel in zwart gekleed

De politie onderzoekt het incident. Wij zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden. Was u rond 17.30 uur in de omgeving van eerdergenoemde locatie? Of heeft u een camera in de buurt en beelden van de mogelijke verdachte? Meldt u zich dan via 0900-8844. U kunt ook uw tips en beelden direct toesturen via het tipformulier.

2022261859