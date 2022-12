Man met openstaande straf komt zelf naar het politiebureau

De auto van de man was in beslag genomen eind november na een achtervolging. De bestuurder van deze auto had negeerde op de A15 ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam een stopteken waarna hij de snelheid verhoogde tot boven de 220 km/u en zijn verlichting uit deed. Tijdens de achtervolging haalde de bestuurder levensgevaarlijke capriolen uit. Met hoge snelheid en zonder verlichting werden andere voertuigen ingehaald. Agenten verloren de auto uit het oog, maar later die nacht is de auto aangetroffen op de Schinkelse Baan in Capelle aan de IJssel. Tijdens het doorzoeken van de auto troffen de agenten ook een vuurwapen aan in een verborgen ruimte.

Donderdag 8 december zagen agenten op het terrein van een politiebureau een onbekende man lopen. Ze spraken de man direct aan. De man beweerde een in beslag genomen auto te mogen ophalen. Agenten hadden direct door dat dit niet klopte. Bij controle bleek de man, een 29-jarige man uit Amsterdam, de eigenaar te zijn van de auto die bij de achtervolging van eind november in beslag was genomen. Vanwege het openstaande vonnis dat deze man op zijn naam had, kon de man gelijk op het politiebureau blijven.