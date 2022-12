Notoire oplichtster aangehouden

Meerdere slachtoffers deden aangifte tegen de vrouw omdat ze door haar waren opgelicht. Zo zou de vrouw zich op datingsites hebben ingeschreven en op die manier contact gekregen met verschillende mannen. Op slinkse wijze, door het ophangen van zielige verhalen, wist zij geld af te troggelen van die mannen. Op die manier maakte de vrouw, aldus de slachtoffers, ernstig misbruik van het vertrouwen dat haar slachtoffers in haar hadden. De vrouw deed zich voor als neuroloog, maar oefende dat beroep helemaal niet uit en had zelfs geen medische opleiding.

Overleden familielid

Ook gebruikte de vrouw identiteitspapieren van een overleden familielid om zo panden in (de omgeving van) o.a. Breda en Den Haag te kunnen huren. Vervolgens ging ze wel in de huizen wonen, maar betaalde niets. Ze paste documenten van officiële instanties aan en deed zich voor als een belangrijk adviseur en medisch behandelaar van bekende Nederlandse en buitenlandse personen.

Na het afleggen van (bekennende) verklaringen is de vrouw in vrijheid gesteld, maar direct weer aangehouden. Ze had namelijk nog een celstraf van 178 dagen tegoed vanwege een eerdere veroordeling voor soortgelijke feiten. Die straf zit ze vanaf dinsdag 13 december 2022 uit. De rechter buigt zich later nog over de zaken die momenteel onderzocht worden. Door de rechercheurs die deze zaken behandelen wordt het dossier nu overgedragen aan het Openbaar Ministerie.

2020-2021

Het onderzoek dat liep naar deze oplichtster richtte zich op oplichtingspraktijken die zich voordeden tussen begin 2020 en eind 2021. In verklaringen bij de politie gaven slachtoffers aan voor tienduizenden euro’s te zijn opgelicht. De politie kwam haar op het spoor omdat een verhuurmakelaar informatie opvroeg bij een door haar vermelde werkgever. Deze kwam er toen achter dat de vrouw helemaal niet werkzaam was bij de genoemde organisatie.