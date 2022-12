Twee jassendieven aangehouden in Goes

Het slachtoffer, een jongen uit Wissenkerke, was op het station in Goes en wachtte daar op de bus. De twee verdachten kwamen naar hem toe en bedreigden hem. Ze lieten de jongen zijn jas uittrekken en vertelden hem dat, als hij hun de jas niet gaf, ze geweld tegen hem zouden gebruiken.

De twee namen de jas mee en gingen er vandoor. De jongen stelde de politie in kennis en deed aangifte. Hij vertelde de politie hoe de jongens eruitzagen. Meerdere politiemensen gingen daarna op zoek naar de twee jongens. Die werden gevonden in de Piet Heinstraat in Goes. Eén van de twee werd aangehouden, de ander ging er vandoor.

Ingesloten in cellencomplex

Hij rende de Van De Spiegelstraat in en verborg zich in een tuin. Een van de zoekende agenten vond de jongen in de tuin, maar hij zag opnieuw kans om weg te rennen. Helaas voor hem liep hij toch nog in de armen van andere agenten die hem vervolgens overbrachten naar een politiecellencomplex. Dit gebeurde ook met de andere verdachte.

Beide verdachten werden in verzekering gesteld, ze hebben de nacht moeten doorbrengen in het cellencomplex. Donderdag nemen agenten hun verklaring op. Het gaat om een jongen die in Middelburg woont en een jongen die in Ossendrecht woont.