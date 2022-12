Drie aanhoudingen na grote vangst zwaar vuurwerk in Amersfoort en Almere

Vorige week ontdekte de politie meerdere grote partijen zwaar vuurwerk in Amersfoort en Almere. In Amersfoort werd onder andere een bestelbus met 438 kilo zwaar vuurwerk aangetroffen. En een dag later werd in een woning in Almere 400 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Opsporing van vuurwerk heeft onze volle aandacht. Want zwaar vuurwerk brengt grote risico’s met zich mee. Het veroorzaakt ieder jaar weer letsel en forse schade. Dit willen we voorkomen. Daarom sporen we dit vuurwerk op en pakken we de handel aan. Regelmatig zien we dat zwaar vuurwerk wordt opgeslagen. Niet alleen het afsteken is gevaarlijk, ook het vervoer en de opslag vormen een risico. Je zult maar naast iemand wonen die honderden kilo’s in huis heeft opgeslagen.

Uw hulp bij de politie-inzet op vuurwerk

Het vuurwerk dat wij nu in beslag hebben genomen, kan geen gevaar meer vormen of overlast veroorzaken. Ook laat deze zaak zien hoe belangrijk het is dat u met ons meedenkt! Weet u dat iemand illegaal vuurwerk verhandelt of dat ergens illegaal (zwaar) vuurwerk is opgeslagen? Meld het aan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Bel 112 als er sprake is van een acuut gevaarlijke situatie. Meer informatie over vuurwerk vindt u hier.