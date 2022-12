Getuigen gezocht van aanranding Zeswielen

Een 14-jarig meisje fietste tussen 21.00 uur en 21.30 uur op de kruising van Koedijkerstraat en Zeswielen toen ze een hand op haar broek voelde en er in haar kont geknepen werd door een onbekende man op een fiets. Na de aanranding schreeuwde het slachtoffer naar de verdachte en reed ze versneld weg over de Frieseweg. De dader vertrok via de fietstunnel op de Rekerdijk richting Drechterwaard.

Rond het moment van de aanranding reed een andere man ter hoogte van dezelfde kruising. Deze man is mogelijk getuige geweest van de gebeurtenis. De getuige droeg een blauwe jas.

De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar de verdachte. Ook komt de politie graag in contact met andere mensen die dit incident gezien hebben of die informatie hebben die voor dit onderzoek belangrijk kan zijn. Neem contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2022240890