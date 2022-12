Drie aanhoudingen na steekincident Erasmusweg

Om 02.00 uur ‘s nachts kreeg de politie een melding over een ruzie. Op de locatie werd duidelijk dat een 26-jarige man uit Den Haag was neergestoken. Een 37-jarige man en een 34-jarige vrouw uit Den Haag werden direct als verdachten aangehouden op straat. Het slachtoffer werd vervoerd naar het ziekenhuis. Na onderzoek door agenten werd niet veel later in een woning aan de Erasmusweg een derde verdachte aangehouden, een 35-jarige man uit Den Haag.



Heeft u informatie?

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Heeft u informatie die de politie kan helpen? Of bent u getuige geweest van het steekincident aan de Erasmusweg? Bel dan 0900-8844 of bel met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.