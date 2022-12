Twee mannen aangehouden voor drugshandel

De mannen hadden tijdens het handelen geen contact met hun afnemers. De afnemers kregen een betaalverzoek en de cocaïne werd vervolgens afgeleverd in hun brievenbus. Na een melding via Meld Misdaad Anoniem kwam hun handel toch aan het licht. Na uitgebreid onderzoek had de politie voldoende bewijs om de mannen aan te houden.

Een derde, minderjarige, verdachte werd aangehouden tijdens een doorzoeking bij een van de twee verdachten. Bij hem werden meerdere bolletjes aangetroffen. Bij de doorzoekingen werden twee personenauto’s en twee scooters, waarvan één gestolen, aangetroffen. Deze werden, naast dealershoeveelheden cocaïne, heroïne en geld, in beslag genomen.

Vermoeden van drugshandel?

Heeft u een vermoeden van drugshandel bij u in de buurt? Ziet u bijvoorbeeld verschillende personen af en aan een woning in- en uitlopen of steeds kort bij iemand in een geparkeerde auto staan? Meld het de politie, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.