Vuurwapens aangetroffen in woning verdachte schietincident Weldamstraat

Op dinsdag 10 mei krijgen agenten een melding van een schietincident in de Weldamstraat en treffen daar een gewonde man aan. De man wordt met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en de politie start een onderzoek naar de zaak. Het incident zorgde voor veel onrust onder bewoners in de omgeving van de Weldamstraat. Tijdens doorzoekingen op twee locaties worden meerdere vuurwapens aangetroffen. De man wordt verdacht van het doen van een valse aangifte, vuurwapenbezit, bezit van verdovende middelen en witwassen, en is donderdag 15 december voorgeleid bij de rechtercommissaris.