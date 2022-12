Verdachte kort na beroving aangehouden

De Prinsenbeker heeft aangifte gedaan. Hij vertelde dat op het Stationsplein een man naar hem toe kwam die heel dicht bij hem kwam staan en een intimiderende indruk op hem maakte. De man eiste geld en dreigde het slachtoffer in elkaar te slaan als hij niets kreeg. Hierop heeft de aangever een klein geldbedrag gepind en dat aan de straatrover overhandigd.



Zoekactie

Vervolgens heeft het slachtoffer alarm geslagen en een goed en specifiek signalement doorgegeven. Hier sloegen agenten direct op aan waarna de verdachte in de omgeving werd aangehouden. Hij had een bedrag ter grootte van het gepinde geld bij zich. Hij is ingesloten. Het gaat om een bekende veelpleger.