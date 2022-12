Woninginbraakgolf in Waalwijk, Kaatsheuvel en Loon op Zand houdt aan

Piek in november

In de maand oktober zijn in de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk zes woninginbraken geregistreerd. In november liep het aantal aangiften op naar 30 en deze maandag zijn al dertien inbraken aangegeven. Het gaat om 21 inbraken in Kaatsheuvel waarbij meerdere woningen aan de Hilsestraat (vijf) en Vossenbergselaan (vier) door het dievengilde werden bezocht. In Waalwijk gaat het om twintig zaken, in Loon op Zand zes en in Waspik zijn twee woninginbraken genoteerd. Bij veel woninginbraken klom de inbreker via een Kliko container naar een raam of trok zich op aan de carport. De buit bestaat dikwijls uit geld en of sieraden.

Tips om woninginbraak te voorkomen